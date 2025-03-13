Уэйн Руни заявил, что 10-15 футболистов «Манчестер Юнайтед» должны покинуть клуб

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал игроков «МЮ» потерянными и заявил, что 10-15 футболистов должны покинуть клуб.

«Они выглядят потерянными и испуганными. Бруну [Фернандеш] продолжает давать результат, хотя он иногда раздражает. Нужны серьезные изменения в составе. Я думаю, что 10-15 игроков должны покинуть клуб. Очевидно, так не получится, но менталитет этого состава таков, что никто не берёт на себя ответственность. Я бы оставил Бруну и ​​Майну.

В клубе сейчас такая культура, что поражения воспринимаются очень легко. Игроки просто говорят «двигаемся вперёд к следующему матчу» и прочую ерунду. Просто проявите характер и сражайтесь на поле. Мне больно на это смотреть», – приводит слова Руни Goal.

После 28 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 34 очка.