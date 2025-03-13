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Акинфеев рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Акинфеев рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился планами на жизнь после ухода из футбола.

— Вы говорили про любовь к природе. После окончания карьеры планируете уехать подальше от большого города?

— Я и сейчас живу в спокойном месте, у меня достаточно деревьев на участке, которые я сам посадил. Я хочу и дальше жить около леса, но у меня нет мечты уехать в тайгу и гулять по ней с ружьем. Тридцать километров от Москвы — нормально. Тут и природа, и город недалеко. Надо признать, что по сервису Москва — один из лучших городов мира. Пока не готов это ни на что менять, — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».

В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 19 матчах за ЦСКА в чемпионате России. На его счету 14 пропущенных мячей и девять «сухих» матчей. Контракт голкипера с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

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