«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: Фернандеш сравнял счёт на 16-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш восстановил равновесие, забив с пенальти.

Ранее, на 10-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, реализовав 11-метровый удар.

В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: