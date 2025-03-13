Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поздравляем «Реал». Альварес высказался о поражении «Атлетико» в мадридском дерби

«Поздравляем «Реал». Альварес высказался о поражении «Атлетико» в мадридском дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поделился эмоциями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, пен. 2:4), по итогам которого «матрасники» покинули турнир.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Больно вылетать после того, как выложился на все сто на поле и боролся до последней минуты. Мы не прошли дальше, но команда показала характер, самоотдачу и страсть.

Спасибо нашим болельщикам за то, что они всегда рядом, поддерживают нас без остановки и делают каждый матч особенным.

Теперь настало время смотреть вперёд и сосредоточиться на будущем. Поздравляем мадридский «Реал» с проходом дальше», — написал Альварес в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, в серии пенальти Альварес реализовал свою попытку, однако взятие ворот не было засчитано, поскольку форвард дважды задел мяч во время удара с «точки».

Материалы по теме
УЕФА допустил изменение правила двойного касания при пенальти после ситуации с Альваресом

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android