«Поздравляем «Реал». Альварес высказался о поражении «Атлетико» в мадридском дерби

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поделился эмоциями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, пен. 2:4), по итогам которого «матрасники» покинули турнир.

«Больно вылетать после того, как выложился на все сто на поле и боролся до последней минуты. Мы не прошли дальше, но команда показала характер, самоотдачу и страсть.

Спасибо нашим болельщикам за то, что они всегда рядом, поддерживают нас без остановки и делают каждый матч особенным.

Теперь настало время смотреть вперёд и сосредоточиться на будущем. Поздравляем мадридский «Реал» с проходом дальше», — написал Альварес в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, в серии пенальти Альварес реализовал свою попытку, однако взятие ворот не было засчитано, поскольку форвард дважды задел мяч во время удара с «точки».

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