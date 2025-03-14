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«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: Фернандеш забил второй гол с пенальти

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: Фернандеш забил второй гол с пенальти
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В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Оярсабаль – 10'     1:1 Фернандеш – 16'     2:1 Фернандеш – 50'     3:1 Фернандеш – 87'     4:1 Дало – 90+1'    
Удаления: нет / Арамбуру – 63'

На 50-й минуте Фернандеш вывел «красных дьяволов» вперёд, вновь поразив ворота соперника с «точки».

Ранее, на 10-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, реализовав 11-метровый удар. На 16-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш восстановил равновесие, реализовав пенальти.

В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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