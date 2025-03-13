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Tuttosport: Мотту могут уволить после матча с «Фиорентиной», Манчини — кандидат на замену

Tuttosport: Мотту могут уволить после матча с «Фиорентиной», Манчини — кандидат на замену
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Итальянский специалист Тьяго Мотта может быть уволен с поста главного тренера «Ювентуса» в случае неудовлетворительного результата команды в грядущем матче 29-го тура Серии А с «Фиорентиной», который состоится в воскресенье, 16 марта. Об этом сообщает Tuttosport.

Италия — Серия А . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает вариант как с назначением временного тренера, так и постоянного. На должность исполняющего обязанности главного тренера «Ювентуса» рассматривается Франческо Маньянелли, возглавляющий молодёжную команду «старой синьоры».

Главным претендентом на роль постоянного тренера «Ювентуса» является Роберто Манчини, с которым клуб уже установил контакты.

Последним местом работы 60-летнего специалиста была сборная Саудовской Аравии (август 2023 года — октябрь 2024 года).

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