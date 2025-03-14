Санчо попросился в «Астон Виллу» в комментариях под постом Рашфорда, клуб отказал

Английский форвард Маркус Рашфорд, перешедший в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, поделился в соцсетях кадрами с матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором бирмингемский клуб одолел бельгийский «Брюгге» (3:0) и вышел в четвертьфинал турнира. Прокомментировал публикацию вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо.

В комментариях под постом бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо заявил о желании присоединиться к «Астон Вилле», но получил отказ.

Фото: Страница Маркуса Рашфорда в социальной сети

«Могу ли я присоединиться к вам в Астон Вилле?» — написал Джейдон Санчо.

«Нет», — поступил ответ английскому футболисту от официального аккаунта «Астон Виллы» в комментариях под той же публикацией.

«Астон Вилла» арендовала Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» в феврале 2025 года с опцией выкупа. В новом клубе англичанин провёл девять матчей и оформил четыре результативные передачи. Джейдон Санчо выступает за «Челси» на правах аренды из «МЮ» с лета прошлого года. В текущем сезоне на его счету два гола и девять голевых передач в 27 матчах.