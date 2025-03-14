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Санчо попросился в «Астон Виллу» в комментариях под постом Рашфорда, клуб отказал

Санчо попросился в «Астон Виллу» в комментариях под постом Рашфорда, клуб отказал
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Английский форвард Маркус Рашфорд, перешедший в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, поделился в соцсетях кадрами с матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором бирмингемский клуб одолел бельгийский «Брюгге» (3:0) и вышел в четвертьфинал турнира. Прокомментировал публикацию вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Асенсио – 50'     2:0 Матсен – 57'     3:0 Асенсио – 61'    
Удаления: нет / Саббе – 17'

В комментариях под постом бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо заявил о желании присоединиться к «Астон Вилле», но получил отказ.

Фото: Страница Маркуса Рашфорда в социальной сети

«Могу ли я присоединиться к вам в Астон Вилле?» — написал Джейдон Санчо.

«Нет», — поступил ответ английскому футболисту от официального аккаунта «Астон Виллы» в комментариях под той же публикацией.

«Астон Вилла» арендовала Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» в феврале 2025 года с опцией выкупа. В новом клубе англичанин провёл девять матчей и оформил четыре результативные передачи. Джейдон Санчо выступает за «Челси» на правах аренды из «МЮ» с лета прошлого года. В текущем сезоне на его счету два гола и девять голевых передач в 27 матчах.

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