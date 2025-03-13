Голкипер шведского «Юргордена» получил жуткую травму в матче Лиги конференций
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Вратарь шведского футбольного клуба «Юргорден» Малькольм Нильссон получил серьёзную травму в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с кипрским «Пафосом» (3:0).
Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
3 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
1:0 Фаллениус – 35' 2:0 Стенссон – 69' 3:0 Нгуен – 86'
На 72-й минуте встречи 31-летний голкипер неудачно приземлился на руку и тем самым деформировал её. Медицинский персонал оказал Нильссону необходимую помощь, но вратарь не смог продолжить игру и был заменён на 75-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Якоб Ринне.
Фото: Кадр из трансляции
В нынешнем сезоне Нильссон принял участие всего в двух матчах во всех турнирах, пропустил один мяч и провёл одну игру «на ноль».
«Юргорден» вышел в 1/4 финала Лиги конференций, обыграв «Пафос» со счётом 3:1 по сумме двух встреч.
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