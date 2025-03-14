«Их конфликт с Валерием был больше медийным». Жена Карпина — о вызове Дзюбы в сборную

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила на вопрос о причинах вызова 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду.

– Как Валерий Георгиевич до этого дошёл? Наверняка это обсуждали.

– Я не могу сказать, что мы прямо это обсуждали, но он сказал, что вызывает Дзюбу в сборную. Я спросила: «Ты ему сам звонил?» На самом деле мы этому не придаём такого значения, как это любят делать журналисты, поэтому это не было феноменальным событием. В конце концов, Дзюба установил рекорд, у него всё хорошо.

– Он сам звонил Дзюбе?

– Да, он всегда футболистам звонит сам. У Валерия и Дзюбы был конфликт больше медийный, чем имеет место на самом деле. Он всегда говорил, что, когда кто‑то забивает и что‑то демонстрирует, тот будет получать вызов [в сборную]. Мне кажется, что это очень интересная история.

Все мы знаем, какое сейчас положение у сборной России, а вызов Дзюбы подогревает интерес к национальной команде, об этом тоже нельзя забывать. Понятно, что футбольная составляющая первоначальна, но посмотрите, как эту новость все подхватили, многие забыли, что у нас чемпионат России продолжается, — сказала Карпина в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Последний раз Дзюба вызывался в российскую национальную команду на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе сборной России 36-летний нападающий провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.

В марте подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. 19 марта российская национальная команда встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Обе встречи состоятся в Москве и пройдут на домашнем стадионе «Динамо».

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Как сборная России играет при Карпине: