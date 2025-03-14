Аршавин: думаю, что Карпина кто‑то попросил вызвать Дзюбу в сборную России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о вызове в национальную команду нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. По мнению Аршавина, главного тренера сборной России Валерия Карпина могли попросить пригласить 36-летнего игрока.

«Я думаю, что Карпина кто‑то попросил вызвать Дзюбу в сборную России. Не думаю, что «надавали», но попросили, может быть, преподнесли, что это красивая история. Это нормально выглядит, несмотря на то что у Карпина и Дзюбы на протяжении лет 15 были напряжённые отношения. Хорошо, если их противостояние закончится так красиво, Дзюба выйдет на поле, забьёт свой гол и побьёт рекорд Кержакова, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В марте команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча. 19 марта российская национальная команда встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Обе игры состоятся в Москве и пройдут на домашнем стадионе «Динамо».

Последний раз Дзюба вызывался в российскую национальную команду на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе сборной России 36-летний нападающий провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Как сборная России играет при Карпине: