«Ростов» был домом и семьёй Валерия». Жена Карпина — об уходе тренера из клуба

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, как проходило расставание специалиста с «Ростовом». Напомним, Карпин покинул клуб в конце февраля, пост главного тренера занял его помощник Джонатан Альба.

«Расставание происходило тяжело и болезненно. Для него это было не просто место работы, «Ростов» был его домом и семьёй, конечно, решение давалось нелегко. Сейчас он полностью вовлечён в работу сборной, у которой много составляющих – это и рекламная, медийная, он сейчас много занимается и этим. Как ни позвоню, он постоянно находится в кабинете в РФС, ходит на какие‑то собрания. Это иллюзия, что сборная собирается несколько раз в год, а в другое время никто ничего не делает», — сказала Карпина в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017-го по 2021-й и с 2022 по 2025 год. По словам самого Карпина, он покинул клуб, чтобы сконцентрироваться на работе в национальной команде.

В марте сборная России проведёт два товарищеских матча. 19 марта российская национальная команда встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Оба матча состоятся в Москве и пройдут на домашнем стадионе «Динамо».