«Лион» разгромил «Стяуа» и вышел в четвертьфинал ЛЕ, у Микаутадзе два гола и два ассиста

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались французский «Лион» и румынская «Стяуа». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. По итогам двух игр «Лион» победил «Стяуа» со счётом 7:1. Румынский клуб покидает турнир.

На 14-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе вывел «Лион» вперёд. На 37-й минуте вингер Эрнест Нуама с передачи Микаутадзе удвоил преимущество французов. На 47-й минуте Микаутадзе оформил дубль и довёл счёт до крупного. На 88-й минуте Нуама забил свой второй гол — вновь с передачи Микаутадзе.

Напомним, победитель пары «Лион» — «Стяуа» по итогам жеребьёвки встретится в 1/4 финала турнира с «Манчестер Юнайтед».