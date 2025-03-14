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Лион — ФКСБ, результат матча 13 марта 2025, счет 4:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Лион» разгромил «Стяуа» и вышел в четвертьфинал ЛЕ, у Микаутадзе два гола и два ассиста
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались французский «Лион» и румынская «Стяуа». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. По итогам двух игр «Лион» победил «Стяуа» со счётом 7:1. Румынский клуб покидает турнир.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
4 : 0
Стяуа
Бухарест, Румыния
1:0 Микаутадзе – 14'     2:0 Нуама – 37'     3:0 Микаутадзе – 47'     4:0 Нуама – 88'    

На 14-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе вывел «Лион» вперёд. На 37-й минуте вингер Эрнест Нуама с передачи Микаутадзе удвоил преимущество французов. На 47-й минуте Микаутадзе оформил дубль и довёл счёт до крупного. На 88-й минуте Нуама забил свой второй гол — вновь с передачи Микаутадзе.

Напомним, победитель пары «Лион» — «Стяуа» по итогам жеребьёвки встретится в 1/4 финала турнира с «Манчестер Юнайтед».

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