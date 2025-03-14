«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: гости остались в меньшинстве на 63-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В середине второго тайма защитник «Реала Сосьедад» Хон Арамбуру получил красную карточку.
Ранее, на 10-й минуте, счёт в матче открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, реализовав 11-метровый удар. На 16-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш восстановил равновесие, реализовав пенальти. На 50-й минуте Фернандеш вывел «красных дьяволов» вперёд, вновь поразив ворота соперника с «точки».
В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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