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Бруну Фернандеш забил 10 голов с пенальти в Лиге Европы, больше всех в истории турнира

Бруну Фернандеш забил 10 голов с пенальти в Лиге Европы, больше всех в истории турнира
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Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дважды забил с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Таким образом, португальский футболист уже 10 раз поразил ворота соперников в этом турнире, реализовав 11-метровый удар — больше всех в истории соревнования. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Оярсабаль – 10'     1:1 Фернандеш – 16'     2:1 Фернандеш – 50'     3:1 Фернандеш – 87'     4:1 Дало – 90+1'    
Удаления: нет / Арамбуру – 63'

Фернандеш играл в Лиге Европы в составе «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед». С учётом встречи с «Реалом Сосьедад», 30-летний полузащитник принял участие в 53 матчах Лиги Европы, в которых отметился 23 голами и 20 результативными передачами. В нынешнем розыгрыше соревнования игрок «красных дьяволов» забил три гола и сделал два ассиста.

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