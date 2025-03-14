Бруну Фернандеш забил 10 голов с пенальти в Лиге Европы, больше всех в истории турнира

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дважды забил с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад». Таким образом, португальский футболист уже 10 раз поразил ворота соперников в этом турнире, реализовав 11-метровый удар — больше всех в истории соревнования. Об этом сообщает Opta Sport.

Фернандеш играл в Лиге Европы в составе «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед». С учётом встречи с «Реалом Сосьедад», 30-летний полузащитник принял участие в 53 матчах Лиги Европы, в которых отметился 23 голами и 20 результативными передачами. В нынешнем розыгрыше соревнования игрок «красных дьяволов» забил три гола и сделал два ассиста.

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