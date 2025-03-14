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Витория Гимарайнш — Бетис, результат матча 13 марта 2025, счет 0:4, Лига Конференций УЕФА 2024-2025

«Бетис» разгромил «Виторию Гимарайнш» и вышел в четвертьфинал ЛК, Антони и Иско забили
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА, в котором встречались португальская «Витория Гимарайнш» и испанский «Бетис». Команды играли на стадионе «Дом Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Турция). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей. По итогам двух игр «Бетис» победил «Виторию Гимарайнш» со счётом 6:2. Португальский клуб покидает турнир.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Окончен
0 : 4
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Бакамбу – 5'     0:2 Бакамбу – 20'     0:3 Антони – 58'     0:4 Иско – 80'    

Уже на пятой минуте встречи форвард «Бетиса» Седрик Бакамбу открыл счёт. На 20-й минуте Бакамбу оформил дубль. Крупным счёт сделал арендованный у «Манчестер Юнайтед» бразилец Антони на 58-й минуте. Ассистировал ему экс-полузащитник «Реала» Иско. На 80-й минуте уже Иско отправил мяч в ворота с передачи Антони.

«Бетис» в 1/4 финала Лиги конференций встретится с польским клубом «Ягеллония».

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