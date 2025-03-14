«Бетис» разгромил «Виторию Гимарайнш» и вышел в четвертьфинал ЛК, Антони и Иско забили

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА, в котором встречались португальская «Витория Гимарайнш» и испанский «Бетис». Команды играли на стадионе «Дом Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Турция). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей. По итогам двух игр «Бетис» победил «Виторию Гимарайнш» со счётом 6:2. Португальский клуб покидает турнир.

Уже на пятой минуте встречи форвард «Бетиса» Седрик Бакамбу открыл счёт. На 20-й минуте Бакамбу оформил дубль. Крупным счёт сделал арендованный у «Манчестер Юнайтед» бразилец Антони на 58-й минуте. Ассистировал ему экс-полузащитник «Реала» Иско. На 80-й минуте уже Иско отправил мяч в ворота с передачи Антони.

«Бетис» в 1/4 финала Лиги конференций встретится с польским клубом «Ягеллония».