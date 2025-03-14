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Фиорентина — Панатинаикос, результат матча 13 марта 2025, счет 3:1, Лига Конференций УЕФА 2024-2025

«Фиорентина» победила «Панатинаикос» и вышла в четвертьфинал Лиги конференций
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и греческий «Панатинаикос». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Битоном (Шотландия). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. По итогам двух игр «Фиорентина» победила «Панатинаикос» со счётом 5:4. Греческий клуб покидает турнир.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
3 : 1
Панатинаикос
Афины, Греция
1:0 Мандрагора – 12'     2:0 Гудмундссон – 24'     3:0 Кин – 75'     3:1 Иоаннидис – 81'    
Удаления: нет / Младенович – 90+3'

На 12-й минуте матча центральный полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора открыл счёт в матче. На 24-й минуте форвард «фиалок» Альберт Гудмундссон удвоил преимущество хозяев поля и принёс своей команде победу по сумме двух встреч. На 75-й минуте форвард хозяев Мойзе Кин довёл счет до крупного. На 81-й минуте нападающий греков Фотис Иоаннидис ударом с пенальти отыграл один мяч. На 90+3-й минуте защитник «Панатинаикоса» Филип Младенович получил красную карточку.

В четвертьфинале Лиги конференций «Фиорентина» встретится со словенским клубом «Целе».

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