«Фиорентина» победила «Панатинаикос» и вышла в четвертьфинал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и греческий «Панатинаикос». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Битоном (Шотландия). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. По итогам двух игр «Фиорентина» победила «Панатинаикос» со счётом 5:4. Греческий клуб покидает турнир.

На 12-й минуте матча центральный полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора открыл счёт в матче. На 24-й минуте форвард «фиалок» Альберт Гудмундссон удвоил преимущество хозяев поля и принёс своей команде победу по сумме двух встреч. На 75-й минуте форвард хозяев Мойзе Кин довёл счет до крупного. На 81-й минуте нападающий греков Фотис Иоаннидис ударом с пенальти отыграл один мяч. На 90+3-й минуте защитник «Панатинаикоса» Филип Младенович получил красную карточку.

В четвертьфинале Лиги конференций «Фиорентина» встретится со словенским клубом «Целе».