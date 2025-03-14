«Тоттенхэм» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, победив «АЗ Алкмар»
Поделиться
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм» и нидерландский «АЗ Алкмар». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «шпор». По итогам двух встреч «Тоттенхэм» победил «АЗ Алкмар» со счётом 3:2 и прошёл в 1/4 финала турнира.
Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Одобер – 26' 2:0 Мэддисон – 48' 2:1 Копмейнерс – 63' 3:1 Одобер – 74'
В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий хозяев Вильсон Одобер. На 48-й минуте полузащитник Джеймс Мэддисон укрепил преимущество «Тоттенхэма». В середине второго тайма полузащитник Пер Копмейнерс сократил отставание гостей. На 74-й минуте Одобер оформил дубль.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 14 марта 2025
-
00:59
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:25
-
00:25
-
00:21
-
00:12
-
00:09
-
00:07
-
00:00
- 13 марта 2025
-
23:54
-
23:41
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
23:19
-
23:12
-
22:57
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:37
-
22:37
-
22:28
-
22:26
-
22:24
-
22:14
-
22:00
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:40