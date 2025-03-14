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Тоттенхэм — АЗ Алкмар, результат матча 13 марта 2025, счет 3:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Тоттенхэм» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, победив «АЗ Алкмар»
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм» и нидерландский «АЗ Алкмар». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «шпор». По итогам двух встреч «Тоттенхэм» победил «АЗ Алкмар» со счётом 3:2 и прошёл в 1/4 финала турнира.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 1
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Одобер – 26'     2:0 Мэддисон – 48'     2:1 Копмейнерс – 63'     3:1 Одобер – 74'    

В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий хозяев Вильсон Одобер. На 48-й минуте полузащитник Джеймс Мэддисон укрепил преимущество «Тоттенхэма». В середине второго тайма полузащитник Пер Копмейнерс сократил отставание гостей. На 74-й минуте Одобер оформил дубль.

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