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Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад, результат матча 13 марта 2025, счет 4:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Хет-трик Фернандеша помог «МЮ» разгромить «Реал Сосьедад» и выйти в 1/4 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «красных дьяволов». По итогам двух встреч «Манчестер Юнайтед» победил соперника со счётом 5:2 и вышел в 1/4 финала турнира.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Оярсабаль – 10'     1:1 Фернандеш – 16'     2:1 Фернандеш – 50'     3:1 Фернандеш – 87'     4:1 Дало – 90+1'    
Удаления: нет / Арамбуру – 63'

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, реализовав 11-метровый удар. На 16-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш восстановил равновесие, забив с пенальти.

На 50-й минуте Фернандеш вывел «красных дьяволов» вперёд, вновь поразив ворота соперника с «точки». В середине второго тайма защитник «Реала Сосьедад» Хон Арамбуру получил красную карточку. На 87-й минуте Фернандеш оформил хет-трик. В компенсированное ко второму тайму время защитник хозяев Диогу Дало довёл счёт до разгромного.

В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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