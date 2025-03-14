Хет-трик Фернандеша помог «МЮ» разгромить «Реал Сосьедад» и выйти в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «красных дьяволов». По итогам двух встреч «Манчестер Юнайтед» победил соперника со счётом 5:2 и вышел в 1/4 финала турнира.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, реализовав 11-метровый удар. На 16-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш восстановил равновесие, забив с пенальти.

На 50-й минуте Фернандеш вывел «красных дьяволов» вперёд, вновь поразив ворота соперника с «точки». В середине второго тайма защитник «Реала Сосьедад» Хон Арамбуру получил красную карточку. На 87-й минуте Фернандеш оформил хет-трик. В компенсированное ко второму тайму время защитник хозяев Диогу Дало довёл счёт до разгромного.

В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: