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Челси — Копенгаген, результат матча 13 марта 2025, счёт 1:0, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Челси» вышел в 1/4 финала Лиги конференций, победив «Копенгаген»
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Челси» и датский «Копенгаген». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Хозяева выиграли матч со счётом 1:0. По итогам двух встреч «Челси» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1:0 Дьюсбери-Холл – 55'    

Единственный гол во встрече на 55-й минуте забил Кирман Дьюсбери-Холл. В матче были показаны всего три жёлтые карточки, две хозяевам и одна — гостям.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».

Турнирная сетка Лиги конференций
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