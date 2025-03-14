«Челси» вышел в 1/4 финала Лиги конференций, победив «Копенгаген»

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались английский «Челси» и датский «Копенгаген». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Хозяева выиграли матч со счётом 1:0. По итогам двух встреч «Челси» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол во встрече на 55-й минуте забил Кирман Дьюсбери-Холл. В матче были показаны всего три жёлтые карточки, две хозяевам и одна — гостям.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».