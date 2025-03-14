Прусов — об игре «Атлетик» — «Рома»: Уильямс сказал — сделал. Шикарный матч Нико!

Комментатор Okko Владислав Прусов высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Рома» (3:1, первая игра — 1:2).

«Перед встречей Нико Уильямс сказал: «Рома», расступись, «Атлетик» пройдёт дальше». Сказал — сделал. Шикарный матч Нико, по которому мы успели соскучиться после Евро-24.

Конечно, свой дубль он сделал не без помощи Хуммельса. Самый опытный в «Роме», 36-летний дядька сначала обрезал команду, потом полетел в подкат на 11-й минуте.

Но здесь можно обвинить и Раньери, который до этого мариновал Хуммельса на скамейке запасных. СМИ писали о конфликте между игроком и тренером, и впервые за долгое время Матс вышел на поле только с «Эмполи» в прошлом туре. Возможно, с «Атлетиком» ему просто не хватило игрового тонуса. Отсюда и роковая ошибка.

После победы над «Ромой» Уильямс заговорил уже о финале. В этом сезоне «Атлетик» точно сделает всё, чтобы сыграть в финале Лиги Европы на «Сан-Мамес», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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