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Прусов — об игре «Атлетик» — «Рома»: Уильямс сказал — сделал. Шикарный матч Нико!

Прусов — об игре «Атлетик» — «Рома»: Уильямс сказал — сделал. Шикарный матч Нико!
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Комментатор Okko Владислав Прусов высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Рома» (3:1, первая игра — 1:2).

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
3 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Уильямс – 45+3'     2:0 Берчиче – 68'     3:0 Уильямс – 82'     3:1 Паредес – 90+3'    
Удаления: нет / Хуммельс – 11'

«Перед встречей Нико Уильямс сказал: «Рома», расступись, «Атлетик» пройдёт дальше». Сказал — сделал. Шикарный матч Нико, по которому мы успели соскучиться после Евро-24.

Конечно, свой дубль он сделал не без помощи Хуммельса. Самый опытный в «Роме», 36-летний дядька сначала обрезал команду, потом полетел в подкат на 11-й минуте.

Но здесь можно обвинить и Раньери, который до этого мариновал Хуммельса на скамейке запасных. СМИ писали о конфликте между игроком и тренером, и впервые за долгое время Матс вышел на поле только с «Эмполи» в прошлом туре. Возможно, с «Атлетиком» ему просто не хватило игрового тонуса. Отсюда и роковая ошибка.

После победы над «Ромой» Уильямс заговорил уже о финале. В этом сезоне «Атлетик» точно сделает всё, чтобы сыграть в финале Лиги Европы на «Сан-Мамес», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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