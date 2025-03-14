Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы
Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Лига Европы. Четвертьфинальные пары:
- «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лацио» (Италия);
- «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия);
- «Рейнджерс» (Шотландия) — «Атлетик» Бильбао (Испания);
- «Лион» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 10 апреля. Ответные встречи состоятся 17 апреля.
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.
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