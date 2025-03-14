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Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы 2024/2025: с кем сыграет Манчестер Юнайтед, Атлетик, Тоттенхэм, Хайкин

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы
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Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Календарь Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы

Лига Европы. Четвертьфинальные пары:

  • «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лацио» (Италия);
  • «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Айнтрахт» Франкфурт (Германия);
  • «Рейнджерс» (Шотландия) — «Атлетик» Бильбао (Испания);
  • «Лион» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 10 апреля. Ответные встречи состоятся 17 апреля.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

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