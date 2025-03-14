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Рейнджерс — Фенербахче, результат матча 13 марта 2025, счёт 0:2 (3:2 пен.), ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/2025

«Рейнджерс» победили «Фенербахче» в серии пенальти и вышли в 1/4 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались шотландский «Рейнджерс» и турецкий «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Игру обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. «Фенербахче» одержал победу со счётом 2:0 после основного и дополнительного времени. Однако по итогам серии пенальти шотландский клуб оформил выход в 1/4 финала турнира — 3:2.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
3 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Шиманьски – 45'     0:2 Шиманьски – 73'    

На 45-й минуте счёт в матче открыл польский хавбек Себастьян Шиманьски. Голевая передача на счету сербского вингера Филипа Костича. Во втором тайме на 73-й минуте экс-динамовец Себастьян Шиманьски оформил дубль, забив с передачи Мерта Мюльдюра. Таким образом, турецкая команда смогла сравнять счёт по сумме двух встреч, доведя дело до серии послематчевых пенальти, в которой точнее были шотландцы. Победный 11-метровый в активе валлийского форварда Тома Лоуренса.

Таким образом, «Рейнджерс» вышли в четвертьфинал Лиги Европы текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Филиппа Клемана встретится с «Атлетиком» из Бильбао, который по сумме двух матчей переиграл итальянскую «Рому» (4-3).

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