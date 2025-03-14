Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций 13 марта

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13 марта прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день (курсивом выделены победители пар).

Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта:

«Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Ягеллония» (Польша) — 2:0 (первый матч 0:3).

— 2:0 (первый матч 0:3). «Лугано» (Швейцария) — «Целе» (Словения) — 5:4 (3:1, 4:3, пен. 1:3) (первый матч 0:1).

— 5:4 (3:1, 4:3, пен. 1:3) (первый матч 0:1). «Юргорден» (Швеция) — «Пафос» (Греция) — 3:0 (первый матч 0:1).

— «Пафос» (Греция) — 3:0 (первый матч 0:1). «Рапид» (Австрия) — «Борац» (Босния и Герцеговина) — 2:1 д.в. (0:0, 1:1) (первый матч 1:1).

— «Борац» (Босния и Герцеговина) — 2:1 д.в. (0:0, 1:1) (первый матч 1:1). «Фиорентина» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 3:1 (первый матч 2:3).

— «Панатинаикос» (Греция) — 3:1 (первый матч 2:3). «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Бетис» (Испания) — 0:4 (первый матч 2:2).

— 0:4 (первый матч 2:2). «Легия» (Польша) — «Мольде» (Норвегия) — 2:0 д.в. (1:0, 1:0) (первый матч 2:3).

— «Мольде» (Норвегия) — 2:0 д.в. (1:0, 1:0) (первый матч 2:3). «Челси» (Англия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (первый матч 2:1).

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