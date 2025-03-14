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В ночь с 13 на 14 марта прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы 13 марта:

«Олимпиакос» (Греция) — «Будё-Глимт» (Норвегия) — 2:1 — 2:4 общ.;

«Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — «Аякс» (Нидерланды) — 4:1 — 6:2 общ.;

«Лацио» (Италия) — «Виктория Пльзень» (Чехия) — 1:1 — 3:2 общ.;

«Атлетик» Бильбао (Испания) — «Рома» (Италия) — 3:1 — 4:3 общ.;

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 3:1 — 3:2 общ.;

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Фенербахче» (Турция) — 0:2 (3:2 пен.) — 4:3 общ.;

«Лион» (Франция) — «Стяуа» (Румыния) — 4:0 — 7:1 общ.;

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 4:1 — 5:2 общ..

Таким образом, в 1/4 финала второго по значимости еврокубкового турнира вышли: «Будё-Глимт» (Норвегия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Лацио» (Италия), «Атлетик» Бильбао (Испания), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лион» (Франция) и «Манчестер Юнайтед» (Англия).

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