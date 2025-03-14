Расписание 1/4 финала Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

Стали известны все возможные пары 1/4 финала Лиги Европы УЕФА — 2024/2025. В восьмёрку сильнейших вошли две английские команды, а также по одной испанской, итальянской, шотландской, норвежской, немецкой и французской команде. Первые матчи пройдут в четверг, 10 апреля. Ответные игры запланированы на 17 апреля.

Напомним, «Тоттенхэм» и «Айнтрахт», выбившие из турнира нидерландские «АЗ Алкмар» и «Аякс» соответственно, встретятся друг с другом в 1/4 финала турнира. В их же части сетки находятся норвежский «Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным и итальянский «Лацио», которые прошли в 1/8 финала греческий «Олимпиакос» и чешскую «Викторию Пльзень» соответственно.

В другой части сетки «Атлетик» по сумме двух встреч обыграл итальянскую «Рому» и встретится в четвертьфинале с шотландской командой — «Рейнджерс», обыгравшей в серии пенальти «Фенербахче». В их сетке также располагается «Манчестер Юнайтед», уверенно победивший «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна в составе, и французский «Лион», в двух матчах забивший семь мячей румынскому «Стяуа».

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