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Стали известны четвертьфинальные пары Лиги конференций 2024/2025: с кем сыграет Челси, Бетис, Фиорентина

Определились все пары 1/4 финала Лиги конференций
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В Лиге конференций УЕФА стали известны все клубы-участники стадии 1/4 финала и четвертьфинальные пары.

Календарь Лиги конференций
Турнирная сетка Лиги конференций

Лига конференций УЕФА — 2024/2025. Все пары 1/4 финала:

  • «Бетис» (Испания) - «Ягеллония» (Польша).
  • «Целе» (Словения) - «Фиорентина» (Италия).
  • «Челси» (Англия) - «Легия» (Польша).
  • «Юргорден» (Швеция) - «Рапид» (Австрия).

Первые матчи во всех противостояниях состоятся 10 апреля, ответные — 17 апреля. Команды, указанные в парах первыми, стартовую встречу проведут на своём поле.

Финал Лиги конференций УЕФА — 2024/2025 пройдёт 28 мая 2025 года на «Вроцлав Арене» в польском Вроцлаве.

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