Расписание 1/4 финала Лиги конференций УЕФА — 2024/2025

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Стало известно предварительное расписание четвертьфинальных матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. На этой стадии турнира сыграют восемь участников — «Бетис» (Испания), «Ягеллония» (Польша), «Целе» (Словения), «Фиорентина» (Италия), «Челси» (Англия), «Легия» (Польша), «Юргорден» (Швеция) и «Рапид» (Австрия).

Расписание матчей 1/4 финала Лиги конференций УЕФА — 2024/2025:

10 апреля. «Бетис» (Испания) — «Ягеллония» (Польша).

10 апреля. «Целе» (Словения) — «Фиорентина» (Италия).

10 апреля. «Челси» (Англия) — «Легия» (Польша).

10 апреля. «Юргорден» (Швеция) — «Рапид» (Австрия).

17 апреля. «Ягеллония» (Польша) — «Бетис» (Испания).

17 апреля. «Фиорентина» (Италия) — «Целе» (Словения).

17 апреля. «Легия» (Польша) — «Челси» (Англия).

17 апреля. «Рапид» (Австрия) — «Юргорден» (Швеция).

Точное время начала матчей станет известно позднее.

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