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Жена Валерия Карпина рассказала о причинах его ухода с поста главного тренера «Ростова»

Жена Валерия Карпина рассказала о причинах его ухода с поста главного тренера «Ростова»
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Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина ответила на вопрос о причинах ухода специалиста с аналогичной должности в «Ростове» перед весенним рестартом сезона.

«Это было совместно решение Карпина и клуба. Это решение зрело, были моменты, о которых я не могу рассказывать. Опять же объём работы в сборной, усталость, о которой он говорил, были свои моменты. Продолжать он уже не мог по разным причинам», — сказала Карпина в эфире телеканала «Матч ТВ».

25 февраля стало официально известно об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова», который он занимал с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года. Свой второй отрезок в клубе Карпин провёл на правах совмещения с работой в сборной России.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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