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Судья, отменивший гол Альвареса с пенальти в игре ЛЧ «Атлетико» — «Реал», сделал заявление

Судья, отменивший гол Альвареса с пенальти в игре ЛЧ «Атлетико» — «Реал», сделал заявление
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Главный судья ответного дерби в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Реал» (1:0, 2:4 пен.), Шимон Марциняк объяснил решение отменить гол с пенальти в послематчевой серии аргентинского форварда «матрасников» Хулиана Альвареа и прокомментировал участие в этом эпизоде звёздного форварда «сливочных» Килиана Мбаппе.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Я сам обратился в систему VAR с информацией о том, что Альварес, скорее всего, дважды коснулся мяча, и они провели тщательную проверку этого момента… Утверждение Мбаппе о том, что он говорил о двойном касании, не соответствует действительности. Честно говоря, я никогда не сталкивался с подобной ситуацией за всю свою судейскую карьеру, хотя игроки должны знать правила», — приводит слова Марциняка AS.

Напомним, во время удара с 11-метровой отметки Альварес поскользнулся. Мяч оказался в сетке. Однако после просмотра видеоповтора в комнате VAR и консультирования с главным арбитром было установлено, что аргентинец сделал два касания, что квалифицируется как нарушение правил и срыв попытки.

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