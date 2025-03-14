Аморим отреагировал на выход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (4:1) и выход в 1/4 финала второго по значимости еврокубкового турнира.

«Неделя была очень насыщенной. Мы продемонстрировали, на что способны в будущем. Сегодня команда выступила великолепно, особенно на физическом уровне. В Лиге Европы всё обстоит иначе — здесь мы можем уверенно преобладать в физике игры. Позади сложная, но успешная неделя», — приводит слова Аморима The Guardian.

В четвертьфинале Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с французским «Лионом». Первая игра пройдёт во Франции 10 апреля. Ответная встреча состоится 17 апреля в Англии.

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