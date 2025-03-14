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Аморим отреагировал на выход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал Лиги Европы

Аморим отреагировал на выход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал Лиги Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (4:1) и выход в 1/4 финала второго по значимости еврокубкового турнира.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Оярсабаль – 10'     1:1 Фернандеш – 16'     2:1 Фернандеш – 50'     3:1 Фернандеш – 87'     4:1 Дало – 90+1'    
Удаления: нет / Арамбуру – 63'

«Неделя была очень насыщенной. Мы продемонстрировали, на что способны в будущем. Сегодня команда выступила великолепно, особенно на физическом уровне. В Лиге Европы всё обстоит иначе — здесь мы можем уверенно преобладать в физике игры. Позади сложная, но успешная неделя», — приводит слова Аморима The Guardian.

В четвертьфинале Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с французским «Лионом». Первая игра пройдёт во Франции 10 апреля. Ответная встреча состоится 17 апреля в Англии.

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