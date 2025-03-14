Александр Кержаков назвал лучших молодых футболистов Европы и России

Бывший футболист сборной России, московского «Динамо», «Севильи» и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о лучших молодых футболистах в европейском футболе и Российской Премьер-Лиге.

— Кто вообще из молодых игроков нравится? Ну, даже вообще в целом, может быть, в Европе кто-то ярко там себя проявляет. Из наших?

— Ну, мне очень нравится Мусиала. И я вот спорил недавно с одним индийским нашим другом в Эмиратах. Он мне говорил про Ямаля, я говорил, что Мусиала. Понятно, что Мусиала чуть постарше. И опять же, Ямаль красавец, но если мы кого-то выделяем, то это он. Потому что я его видел ещё на Чемпионате мира в Катаре, когда он играл за Германию. Он обыгрывал по 3−4 человека в штрафной.

— А из россиян, из молодых, кто-то импонирует тебе?

— Ну вот то, что мы сейчас смотрим, Батраков из «Локомотива». Ну очень хорошо играет. Кривцов ещё нравится. У него цифры не такие, как у Батракова, он просто сейчас очень мало играет, но его решения, которые он принимает на футбольном поле. Иногда я даже не могу их предсказать, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Напомним, Батраков был признан лучшим молодым футболистом России по итогам 2024 года. Алексей выигрывал премию «Первая пятёрка». В нынешнем сезоне он провёл за «Локомотив» 26 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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Сколько стоят молодые футболисты: