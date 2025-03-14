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«Всё на уровне слухов». Дарья Карпина — об интересе московского «Динамо» к Валерию Карпину

«Всё на уровне слухов». Дарья Карпина — об интересе московского «Динамо» к Валерию Карпину
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Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина ответила на вопрос об интересе к специалисту со стороны московского «Динамо» после его ухода из «Ростова».

«Интерес «Динамо»? Это всё на уровне слухов, я знаю об этом так же, как и все. Никакого инсайда я сейчас не могу рассказать», — сказала Карпина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в футбольном инфополе появлялась инсайдерская информация о потенциальном интересе московского «Динамо» к главному тренеру сборной России Валерию Карпину, который до 25 февраля 2025 года был также и главным тренером «Ростова».

Видео: Карпин: вы думаете, что футболисты тупые?

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