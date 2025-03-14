«Пиво — восстановитель или нет?» Кержаков дал совет молодым футболистам

Бывший главный тренер «Кайрата», «Томи» и «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о молодых футболистах, дав им совет о том, как поддерживать свою форму и на что обратить внимание в своей карьере.

— Молодым игрокам хочу сейчас сказать, что самое важное для хорошей карьеры — это режим, питание и сон. Знаешь, как говорят, сейчас дискуссия такая, была небольшая: пиво — это восстановитель или нет? Ну, я думаю, нет. На мой взгляд, ты можешь восстановиться намного лучше без пива.

— Почему ты так акцентируешь внимание на этом?

— Вот мне сейчас, 42 года. Я как бы алкоголь сейчас особо не употребляю. Ну, допустим, как я переехал в «Кайрат» 29 мая, самое большое, что я мог выпить, это бокал вина раз в месяц, а то и меньше. Мне хватает спать 7 часов, проснуться утром, пробежать спокойно 10−15 километров, и потом я решаю пойти ещё в тренажерный зал, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

Александр Кержаков завершил свою профессиональную карьеру в 2017 году. На протяжении своей игровой жизни он представлял такие клубы, как санкт-петербургский «Зенит», испанская «Севилья», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих». После завершения игровой деятельности 42-летний специалист успел поработать тренером в юношеской сборной России, а также тренировал клубы, такие как томская «Томь», «Нижний Новгород», кипрская «Кармиотисса», сербский «Спартак» и казахстанский «Кайрат».

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