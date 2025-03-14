Жена Карпина высказалась о возможности нового совмещения работы в клубе и сборной России

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина отреагировала на вопрос о возможности нового совмещения работы в каком-либо клубе и национальной команде после ухода специалиста из «Ростова».

«Честно, сейчас он в таком состоянии, что не может вообще о таком думать, потому что он очень устал совмещать, это правда очень тяжело. Сейчас он наслаждается работой в сборной. Я думаю, что как и в любой другой работе — будет предложение, будет рассматривать. Мы не знаем, что будет через несколько месяцев. Мы же ещё всё ждем, когда нас допустят до международных соревнований. Валерий принимает такие серьёзные решения, посоветовавшись со мной, потому что у нас семья», — сказала Карпина в эфире телеканала «Матч ТВ».

25 февраля стало официально известно об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова», который он занимал с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года. Свой второй отрезок в клубе Карпин провёл на правах совмещения с работой в сборной России.

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