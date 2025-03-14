Голы Суареса и Месси принесли «Интер Майами» победу с выходом в 1/4 финала ЛЧ КОНКАКАФ

В ночь с 13 на 14 марта мск на поле стадиона «Парк Индепенденс» в столице Ямайки Кингстоне завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между местным «Кавальер» и «Интер Майами» из США. Гости одержали победу со счётом 2:0 и вышли в следующий раунд (первый матч — также 2:0 в пользу американского клуба).

На 37-й минуте счёт открыл уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес. На 90+2-й минуте вышедший вместо него на замену на 53-й минуте Лионель Месси установил окончательный результат.

В четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ соперником «Интер Майами» станет другой представитель американской МЛС — ФК «Лос-Анджелес».

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