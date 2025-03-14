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Видеообзор победы «Атлетика» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой»

Видеообзор победы «Атлетика» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой»
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. По итогам двух игр «Атлетик» победил «Рому» со счётом 4:3. Римский клуб покидает турнир.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
3 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Уильямс – 45+3'     2:0 Берчиче – 68'     3:0 Уильямс – 82'     3:1 Паредес – 90+3'    
Удаления: нет / Хуммельс – 11'

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На 11-й минуте встречи красную карточку получил защитник римского клуба Матс Хуммельс. На 45+3-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Нико Уильямс. На 68-й минуте защитник испанской команды Юри Берчиче укрепил её преимущество. На 82-й минуте Уильямс оформил дубль. На 90+3-й минуте полузащитник Леандро Паредес сократил отставание «Ромы».

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