Видеообзор победы «Атлетика» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой»

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. По итогам двух игр «Атлетик» победил «Рому» со счётом 4:3. Римский клуб покидает турнир.

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На 11-й минуте встречи красную карточку получил защитник римского клуба Матс Хуммельс. На 45+3-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Нико Уильямс. На 68-й минуте защитник испанской команды Юри Берчиче укрепил её преимущество. На 82-й минуте Уильямс оформил дубль. На 90+3-й минуте полузащитник Леандро Паредес сократил отставание «Ромы».