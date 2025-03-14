Видеообзор победы «Атлетика» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой»

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. По итогам двух игр «Атлетик» победил «Рому» со счётом 4:3. Римский клуб покидает турнир.
Права на трансляции Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На 11-й минуте встречи красную карточку получил защитник римского клуба Матс Хуммельс. На 45+3-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Нико Уильямс. На 68-й минуте защитник испанской команды Юри Берчиче укрепил её преимущество. На 82-й минуте Уильямс оформил дубль. На 90+3-й минуте полузащитник Леандро Паредес сократил отставание «Ромы».
- 14 марта 2025
-
07:10
-
07:01
-
06:50
-
06:44
-
06:33
-
06:25
-
06:13
-
06:07
-
05:03
-
04:23
-
04:07
-
04:06
-
03:52
-
03:41
-
03:18
-
03:07
-
02:44
-
02:31
-
02:27
-
02:12
-
02:11
-
01:55
-
01:54
-
01:21
-
00:59
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:25
-
00:25
-
00:21
-
00:12
-
00:09