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Александр Зинченко ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале»

Александр Зинченко ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале»
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Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о своих дальнейших планах и о будущем.

«Честно говоря, я ещё не знаю. Если бы знал, то сказал бы. Впереди длинный путь к концу сезона. Мы находимся на самом интересном этапе сезона, когда каждый матч является финалом, и ты никогда не знаешь, что произойдёт в футболе.

Честно, я очень счастлив быть частью этого удивительного клуба и команды. Это настоящее удовольствие – быть рядом с этими ребятами.

Когда команда и главный тренер нуждаются во мне, я здесь. На любой позиции, где я нужен, я готов помочь. Даже если я буду на трибунах, я постараюсь повлиять настолько, насколько смогу – подтолкнуть других, просто обнять кого-нибудь, что угодно. Быть здесь – это настоящее счастье», – приводит слова украинца The Standard.

В текущем сезоне у Зинченко один гол в 17 матчах за клуб.

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