Голкипер «Атлетико» Ян Облак сделал заявление после скандального пенальти Альвареса в ЛЧ

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал вылет от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 1:0, 2:4 после серии пенальти) после скандального решения об отмене гола с 11-метровой отметки форварда Хулиана Альвареса.

«Нам не повезло. Я имею в виду Альвареса. Он забил, но мяч коснулся другой ноги. Трудно что-то сказать. Нам не повезло – это самое лучшее объяснение.

Хулиан ничего не сказал, но я видел реакцию арбитра, поэтому надеюсь, что это действительно произошло, иначе это катастрофа, но я им верю», – приводит слова Облака Madrid Xtra.

Напомним, во время удара с 11-метровой отметки Альварес поскользнулся. Мяч оказался в сетке. Однако после просмотра видеоповтора в комнате VAR и консультирования с главным арбитром было установлено, что аргентинец сделал два касания, что квалифицируется как нарушение правил и срыв попытки.

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