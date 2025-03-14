Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьерри Анри прокомментировал отмену гола Альвареса в ворота «Реала» в серии пенальти в ЛЧ

Тьерри Анри прокомментировал отмену гола Альвареса в ворота «Реала» в серии пенальти в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри считает, что нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес дважды коснулся мяча во время исполнения послематчевого пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Это очень тяжело увидеть, но он действительно дважды коснулся мяча. Это правило, но это так жёстоко.

У них есть технология, которая определяет, было ли двойное касание. Поэтому обсуждение закрыто», – приводит слова Анри CBS Sports.

Напомним, во время удара с 11-метровой отметки Альварес поскользнулся. Мяч оказался в сетке. Однако после просмотра видеоповтора в комнате VAR и консультирования с главным арбитром было установлено, что аргентинец сделал два касания, что квалифицируется как нарушение правил и срыв попытки.

В следующем раунде «Реал» сыграет с «Арсеналом».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века

Материалы по теме
Голкипер «Атлетико» Ян Облак сделал заявление после скандального пенальти Альвареса в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android