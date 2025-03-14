Тьерри Анри прокомментировал отмену гола Альвареса в ворота «Реала» в серии пенальти в ЛЧ

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри считает, что нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес дважды коснулся мяча во время исполнения послематчевого пенальти в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Это очень тяжело увидеть, но он действительно дважды коснулся мяча. Это правило, но это так жёстоко.

У них есть технология, которая определяет, было ли двойное касание. Поэтому обсуждение закрыто», – приводит слова Анри CBS Sports.

Напомним, во время удара с 11-метровой отметки Альварес поскользнулся. Мяч оказался в сетке. Однако после просмотра видеоповтора в комнате VAR и консультирования с главным арбитром было установлено, что аргентинец сделал два касания, что квалифицируется как нарушение правил и срыв попытки.

В следующем раунде «Реал» сыграет с «Арсеналом».

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