38-летний Акинфеев объяснил своё спортивное долголетие

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему своего спортивного долголетия.

«Не хочу говорить, что я какой‑то супермен и мне всё легко дается, это не так. Я с детства попал в суперкоманду, это очень помогло на старте. И мне повезло с природными данными. Не буду философствовать и умничать, рассказывая, что я исключительно правильным образом восстанавливаюсь, никогда не пью пиво и так далее. Всё это у футболиста может присутствовать. У меня есть свои проблемные зоны — то же колено, — стараюсь держать себя в тонусе. Главное — мой запал к футболу не остыл и никуда не делся», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».

Игорь Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 793 матча, в которых пропустил 714 мячей. В 331 встрече футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.