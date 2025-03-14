Видеообзор победы «Тоттенхэма» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «АЗ Алкмар»

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм» и нидерландский «АЗ Алкмар». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «шпор». По итогам двух встреч «Тоттенхэм» победил «АЗ Алкмар» со счётом 3:2 и прошёл в 1/4 финала турнира.

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В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий хозяев Вильсон Одобер. На 48-й минуте полузащитник Джеймс Мэддисон укрепил преимущество «Тоттенхэма». В середине второго тайма полузащитник Пер Копмейнерс сократил отставание гостей. На 74-й минуте Одобер оформил дубль.

Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»: