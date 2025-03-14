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Акинфеев рассказал, в чём заключается его мотивация продолжать карьеру футболиста

Акинфеев рассказал, в чём заключается его мотивация продолжать карьеру футболиста
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, в чём заключается его мотивация продолжать карьеру футболиста.

«Что меня мотивирует? Рекорды? Вряд ли. Когда был молодым, присутствовал азарт — добиться вот этого и этого. Сейчас не смотрю на цифры: сколько матчей, сухих матчей и так далее. Не знаю, сколько осталось до 800 игр в РПЛ. Сейчас каждая игра — вызов. Меня скорее мотивирует семья: хочу, чтобы дети ходили на мои матчи и смотрели, как я играю», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».

Игорь Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 793 матча, в которых пропустил 714 мячей. В 331 встрече футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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