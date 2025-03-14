Американская футболистка «Динамо» Уильямс: знакомым в США советую меньше смотреть ТВ

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, что чаще всего спрашивают о России в США.

«Понятно что. Конечно, я знаю, что происходит, но мне не нравится об этом говорить. Отвечаю так: если хочешь найти информацию — ищи в Google. Меньше смотри телек. Я дома бываю всего три недели раз в год и не могу всем повторять одно и то же, устала», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

Полное интервью с Кайлан Уильямс читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Самые титулованные футбольные клубы России: