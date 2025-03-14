Нападающая «Динамо» назвала самый странный вопрос, который ей задавали в США о России

Американская нападающая женского футбольного «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала историю о странном вопросе, который ей задавали на родине о России.

«Самый странный вопрос: «Ты видела Путина?» Думаю сходить 9 мая на Красную площадь, чтобы могла отвечать: «Да», — сказала Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Отметим, Уильямс является единственной футболисткой в чемпионате России, представляющей США. Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

Полное интервью с Кайлан Уильямс читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Женский сектор на матче Иран — Россия