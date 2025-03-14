Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающая «Динамо» назвала самый странный вопрос, который ей задавали в США о России

Нападающая «Динамо» назвала самый странный вопрос, который ей задавали в США о России
Комментарии

Американская нападающая женского футбольного «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала историю о странном вопросе, который ей задавали на родине о России.

«Самый странный вопрос: «Ты видела Путина?» Думаю сходить 9 мая на Красную площадь, чтобы могла отвечать: «Да», — сказала Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Отметим, Уильямс является единственной футболисткой в чемпионате России, представляющей США. Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

Полное интервью с Кайлан Уильямс читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Женский сектор на матче Иран — Россия

Материалы по теме
Самый красивый гол в истории женского футбола. Видео
Истории
Самый красивый гол в истории женского футбола. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android