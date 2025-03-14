Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Американская футболистка Уильямс рассказала, что её больше всего поражает в России

Американская футболистка Уильямс рассказала, что её больше всего поражает в России
Аудио-версия:
Комментарии

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, что её больше всего поражает в России.

«Я была в Питере поздней осенью. Очень хочется приехать летом. Когда у нас там были игры, мы немножко гуляли по городу. Реально очень красиво. Я была в шоке от чистоты на улицах! Если приедешь в Штаты, поймёшь, что я имею в виду. В России реально очень чисто. Первое впечатление после Израиля было: вау! В России люди заботятся о своём внешнем виде, о состоянии домов и улиц. Меня это очень удивило», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

Полное интервью с Кайлан Уильямс читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Материалы по теме
Американская футболистка «Динамо» Уильямс: знакомым в США советую меньше смотреть ТВ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android