Американская футболистка Уильямс рассказала, что её больше всего поражает в России

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, что её больше всего поражает в России.

«Я была в Питере поздней осенью. Очень хочется приехать летом. Когда у нас там были игры, мы немножко гуляли по городу. Реально очень красиво. Я была в шоке от чистоты на улицах! Если приедешь в Штаты, поймёшь, что я имею в виду. В России реально очень чисто. Первое впечатление после Израиля было: вау! В России люди заботятся о своём внешнем виде, о состоянии домов и улиц. Меня это очень удивило», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

Полное интервью с Кайлан Уильямс читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.