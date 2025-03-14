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Акинфеев: никогда не хотел жить в бесспорно шикарной Барселоне, я очень русский человек

Акинфеев: никогда не хотел жить в бесспорно шикарной Барселоне, я очень русский человек
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что никогда не хотел жить за границей.

«Я давно живу за городом и больше люблю природу, наши леса. Это как в древних русских сказках: леса, поля, пшеницу сеять. Нутром я очень русский человек: могу побыть в другой стране максимум месяц — и даже в это время меня будет тянуть обратно. Я никогда не хотел жить, например, в бесспорно шикарной Барселоне — меня там хватило на три-четыре дня, сразу потянуло к родной земле», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».

Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 793 матча, в которых пропустил 714 мячей. В 331 встрече футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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