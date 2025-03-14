Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такого просто быть не может». Радимов отреагировал на вызов Дзюбы в сборную России

«Такого просто быть не может». Радимов отреагировал на вызов Дзюбы в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду России.

«Не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России. Даже спорил с помощником Карпина Николаем Писаревым, который утверждал, что такие исключения возможны. Я всё равно стоял на своём и говорил, что такого просто быть не может», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В марте команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча. 19 марта российская национальная команда встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Обе игры состоятся в Москве и пройдут на домашнем стадионе «Динамо».

Последний раз Дзюба вызывался в российскую национальную команду на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе сборной России 36-летний нападающий провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Материалы по теме
Дзюбу не вызывали в сборную с 2021-го. Хотя лишь два форварда РПЛ были эффективнее его
Дзюбу не вызывали в сборную с 2021-го. Хотя лишь два форварда РПЛ были эффективнее его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android