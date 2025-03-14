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Футболистка из США Уильямс объяснила, почему осталась в России после февраля 2022 года

Футболистка из США Уильямс объяснила, почему осталась в России после февраля 2022 года
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Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс объяснила, почему осталась в России после февраля 2022 года.

«Семья хотела, чтобы я вернулась домой. Но трансферное окно уже было закрыто — что мне оставалось делать? Четыре месяца лежать без работы на диване? В Израиле тоже было неспокойно, но я этого практически не ощущала. В Москве — то же самое. Я просто хотела продолжать играть в футбол, поэтому решила остаться в России», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

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