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Карпин раскрыл, почему Дугласа Сантоса нет в расширенном списке сборной России

Карпин раскрыл, почему Дугласа Сантоса нет в расширенном списке сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему защитник «Зенита» Дуглас Сантос не попал в расширенный список на матчи с Гренадой и Замбией.

«Острой необходимости в новом игроке на этой позиции всё же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). В марте россияне встретятся со сборной Замбии и Гренады.

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