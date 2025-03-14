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Американская футболистка Уильямс рассказала, на сколько денег реально прожить в Москве

Американская футболистка Уильямс рассказала, на сколько денег реально прожить в Москве
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Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала о своих финансовых расходах на жизнь в Москве.

— Когда была в «Локо», снимала квартиру в Измайлово. А в «Динамо» сначала жила в Зеленограде, а теперь — в Химках. Квартира небольшая, однокомнатная, но всё необходимое есть — кухонные принадлежности, стиралка и т.д. И до базы в Новогорске недалеко ехать. Я не шопоголик. Деньги трачу только на квартиру, еду. Если мне что-то не нужно — не стану покупать.

— В мужском футболе модно спрашивать: сколько денег тебе хватит на жизнь в месяц? У тебя какой минимум?
— В Москве — 100-120 тысяч рублей. На оплату квартиры — с водой, электричеством, wi-fi — уходит примерно тысяч 60. Остальное — продукты, проезд. Но это прямо по минимуму, — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

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